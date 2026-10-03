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Финансовый анализ при экспертном исследовании банкротства: проблемы учёта

Финансовый анализ эффективен при одном условии: он выполняется на достоверных данных. А достоверность данных зависит от качества, своевременности и корректности отражения информации в бухгалтерском учёте.

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