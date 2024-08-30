Почему в ЕС не смогли прийти к единому решению по ударам вглубь России

141 прочтение Сегодня Что в ЕС думают по поводу ударов вглубь России 29 августа в Брюсселе прошла неформальная встреча глав МИД стран ЕС, на которой также присутствовал их украинский коллега Дмитрий Кулеба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мешки с трупами уедут в Европу. Удар «Искандера» разворотил базу наемников
- Скандал: Киркоров притащил на "Новую волну" Пугачеву. Кто позволил и сколько ещё это терпеть
- "Это самое скверное": Десятки тысяч солдат в крупнейшем донецком котле. Враньё и предательство. Русские "завершают освобождение Часова Яра"
Свежие комментарии