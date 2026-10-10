Всё о разводах
Когда сердце напо...Ваши истории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о разводах

43 395 подписчиков

ИИ-психологи

Очевидно, что число людей, которые пишут мне (в рубрику) о своих консультациях с ИИ, растет. Я чувствую себя консультантом по консультантам, однако это важный этап, поскольку частичный, а затем и полный переход коучинга и даже терапии от людей-психологов к ИИ - вопрос ближайшего времени, а опасностей пока много.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым