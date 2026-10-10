ИИ-психологи

Очевидно, что число людей, которые пишут мне (в рубрику) о своих консультациях с ИИ, растет. Я чувствую себя консультантом по консультантам, однако это важный этап, поскольку частичный, а затем и полный переход коучинга и даже терапии от людей-психологов к ИИ - вопрос ближайшего времени, а опасностей пока много.