Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

358 подписчиков

Камера Oppo Find X9 Ultra заняла третье место в рейтинге DxOMark

Камера Oppo Find X9 Ultra заняла третье место в рейтинге DxOMark

Специалисты DxOMark провели тестирование камеры нового флагманского смартфона Oppo Find X9 Ultra. В итоге устройство набрало 170 баллов, что позволило ему занять третью позицию в глобальном рейтинге камерофонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии