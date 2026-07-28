Камера Oppo Find X9 Ultra заняла третье место в рейтинге DxOMark

Специалисты DxOMark провели тестирование камеры нового флагманского смартфона Oppo Find X9 Ultra. В итоге устройство набрало 170 баллов, что позволило ему занять третью позицию в глобальном рейтинге камерофонов.
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