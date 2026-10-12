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Первый чип Huawei с технологией LogicFolding. Компания публично показала реальный Kirin 9050 Pro с 3D-компоновкой

Первый чип Huawei с технологией LogicFolding. Компания публично показала реальный Kirin 9050 Pro с 3D-компоновкой

Новый флагманский чип установлен в складных смартфонах Mate XT 2 и моделях серии Mate 90 Huawei впервые продемонстрировала процессор Kirin 9050 Pro на мероприятии Device Innovation Technology Communication Event.

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