Die Welt: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от Евросоюза

Отказ Европейского союза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между блоком и Варшавой по поводу судебной системы, стал неожиданным и «тяжелым» ударом для польских властей, пишет немецкое издание Die Welt.
Отказ Европейского союза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между блоком и Варшавой по поводу судебной системы, стал неожиданным и «тяжелым» ударом для польских властей, пишет немецкое издание Die Welt.
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