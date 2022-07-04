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Die Welt: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от Евросоюза

Die Welt: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от Евросоюза

Отказ Европейского союза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между блоком и Варшавой по поводу судебной системы, стал неожиданным и «тяжелым» ударом для польских властей, пишет немецкое издание Die Welt.

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