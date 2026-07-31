Здравствуйте, сообщаю что в непросто время ситуацией с водой, в г.Макеевка, Центрально-Городском районе по улице Седова напротив дома 120 уже не первый день течет чистая вода.
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Здравствуйте, сообщаю что в непросто время ситуацией с водой, в г.Макеевка, Центрально-Городском районе по улице Седова напротив дома 120 уже не первый день течет чистая вода.
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