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Донецкая группа новостей

186 подписчиков

Здравствуйте, сообщаю что в непросто время ситуацией с водой, в г.Макеевка, Центрально-Городском районе по улице Седова напротив дома 120 уже не первый день течет чистая вода.

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