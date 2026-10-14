Фото: ak-bars.ru Экс-форвард «Ак Барса» Кевин Хэйс в подкасте Spittin’ Chiclets рассказал, что защитник Митчелл Миллер сам поднял тему скандального прошлого, честно признал ошибку и, по его мнению, заслуживает шанса вернуться в НХЛ.