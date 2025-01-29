ХДС/ХСС: Германия не станет направлять на Украину воинский контингент

Вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Германия не может направить воинский контингент на Украину из-за юридических процедур и политических условий.
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