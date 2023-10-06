Многофункциональные общественные центры «Звездный» и «Кузьминки» оформлены в Росреестре

Управлением Росреестра по Москве совместно со специалистами столичного Роскадастра в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о двух многофункциональных общественных центрах в Западном и Юго-Восточном административных округах города Москвы.
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