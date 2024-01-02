Победа «Ливерпуля» с бешеным xG, «Спартак» дал новое имя стадиону, условия возвращения ФХР, «МЮ» отправил ван де Бека в аренду, Роналду подарил маме Porsche и другие новости

1. «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в АПЛ – 4:2. Мохамед Салах сделал дубль и не реализовал пенальти. Команда Юргена Клоппа в этой игре нанесла 34 удара во воротам и побила рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27.
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