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Не только о футболе

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Победа «Ливерпуля» с бешеным xG, «Спартак» дал новое имя стадиону, условия возвращения ФХР, «МЮ» отправил ван де Бека в аренду, Роналду подарил маме Porsche и другие новости

Победа «Ливерпуля» с бешеным xG, «Спартак» дал новое имя стадиону, условия возвращения ФХР, «МЮ» отправил ван де Бека в аренду, Роналду подарил маме Porsche и другие новости

1. «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» в АПЛ – 4:2. Мохамед Салах сделал дубль и не реализовал пенальти. Команда Юргена Клоппа в этой игре нанесла 34 удара во воротам и побила рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27.

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Комментарии
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Лена Мисько
«Ливерпуль» против «Ньюкасла» набрал больше 7 ожидаемых голов. За все годы вычисления этой статистки не было зафиксировано ни одного случая в топ-лигах, чтобы команда набирала больше. Предыдущие рекорды («Сити» – «Уотфорд», «Ливерпуль» – «Лидс», «Бавария» – «Бохум») – везде иксжи одной из команд был ~6. Удивительно, что «Ливерпуль» поставил этот рекорд против команды, которая в прошлом сезоне пропустила меньше всех в АПЛ
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1 д.
Лена Мисько
YouTube (https://youtu.be/XfFdqZMebWA?si=gQyaYhPozJHOBQYJ) Домашний стадион «Спартака» станет «ЛУКОЙЛ Ареной» 🔴⚪️ Наш стадион будет носить имя одной из крупнейших компаний России и мира 💪
Домашний стадион «Спартака» станет «ЛУКОЙЛ Ареной» 🔴⚪️
YouTube
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1 д.
Лена Мисько
Поздравляю с Новым годом ! Каждый новый год мы воспринимаем как веху, и встречаем с надеждой на лучшее. Надеюсь, 2024 будет лучше предыдущего. А как оно будет - увидим ))
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1 д.

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