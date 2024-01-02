Победа «Ливерпуля» с бешеным xG, «Спартак» дал новое имя стадиону, условия возвращения ФХР, «МЮ» отправил ван де Бека в аренду, Роналду подарил маме Porsche и другие новости

Лена Мисько

«Ливерпуль» против «Ньюкасла» набрал больше 7 ожидаемых голов. За все годы вычисления этой статистки не было зафиксировано ни одного случая в топ-лигах, чтобы команда набирала больше. Предыдущие рекорды («Сити» – «Уотфорд», «Ливерпуль» – «Лидс», «Бавария» – «Бохум») – везде иксжи одной из команд был ~6. Удивительно, что «Ливерпуль» поставил этот рекорд против команды, которая в прошлом сезоне пропустила меньше всех в АПЛ