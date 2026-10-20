«Самый ужасный суд в России», «филиал ада»: как работает Прикубанский районный суд Краснодара. Жалоб масса «Самый ужасный суд в России, такое ощущение, что они вообще там работают не по закону, а сами по себе, никогда не дозвониться, ни на какие почты не отвечают, заявлений миллион отправил, никакого ответа, как бездонная труба!» - так пишет о работе Прикубанского районного суда Краснодара житель города под ником Nikita Surikov.
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