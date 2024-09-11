Всеволод Ларионов: скромный актёр благородного происхождения

"Какой ты замечательный артист!" – воскликнул Марчелло Мастроянни после съёмок картины "Очи чёрные". Он не знал, что сразу после войны, когда вышел фильм "Пятнадцатилетний капитан", в Советском Союзе не было подростка знаменитее Всеволода Ларионова.
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