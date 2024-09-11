Настроение ТВ
MainВ эфиреЗавтрак с настрое...Полезная экономикаВажно знатьЭто интересноПроверка слухаЭксперты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Настроение ТВ

3 468 подписчиков

Всеволод Ларионов: скромный актёр благородного происхождения

Всеволод Ларионов: скромный актёр благородного происхождения

"Какой ты замечательный артист!" – воскликнул Марчелло Мастроянни после съёмок картины "Очи чёрные". Он не знал, что сразу после войны, когда вышел фильм "Пятнадцатилетний капитан", в Советском Союзе не было подростка знаменитее Всеволода Ларионова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх