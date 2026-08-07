«Лети, любимая!» Аморалов установил памятник супруге спустя четыре месяца после ее ухода

«Отпетый мошенник» до сих пор не говорит о смерти возлюбленной. Сергей Аморалов и Мария Эдельвейс фото из личного архива1 марта 2026 года не стало 44-летней Марии Эдельвейс — законной супруги фронтмена группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова.