«Лети, любимая!» Аморалов установил памятник супруге спустя четыре месяца после ее ухода

«Отпетый мошенник» до сих пор не говорит о смерти возлюбленной. Сергей Аморалов и Мария Эдельвейс фото из личного архива1 марта 2026 года не стало 44-летней Марии Эдельвейс — законной супруги фронтмена группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова.
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