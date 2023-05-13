Незаметные российские танкеры

Добрый день, Империя. На инфографике, составленной сотрудниками Bloomberg скрупулезно отмечена примерно половина серых танкеров, перевозящих нашу с вами нефть по всему миру, кроме Европы - и Bloomberg спрашивает нас и всех окружающих, как вообще могло получиться, что путинские мурзилки так ловко обошли все ог.
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