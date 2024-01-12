Почему микроводоросли не погибают во льду? Ученые нашли ответ

Фитопланктон — это мельчайшие водоросли, живущие повсеместно в морской и пресной воде. В озере Байкал есть особые микроводоросли Gymnodinium baicalense, которые образуют колонии между вертикальными кристаллами льда, когда начинается процесс весеннего таяния и ледовый покров водоема становится более пористым.
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