СК потребовал продлить арест подельнику экс-замглавы Минобороны России

Следственный комитет (СК) России требует продлить арест для подельника бывшего заместителя главы Министерства обороны Тимура Иванова – бизнесмена и соучредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина.
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