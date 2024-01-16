Почему взрываются твердотопливные котлы

Вы все еще считаете, что газовый котел опаснее твердотопливного? Дрова не взрывоопасны, а огонь надежно спрятан… После того, как у одного из соседей взорвался твердотопливный котел, мое мнение изменилось.
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