Путин находится в Казахстане с государственным визитом

Сегодня там пройдет саммит ОДКБ. Уже прошла встреча с президентом республики Токаевым, который заявил, что Казахстан остается с Россией в условиях нового глобального порядкаКазахстан остается с Россией в условиях нового глобального порядка, следует из текста совместного заявления президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева по итогам переговоров в Астане.