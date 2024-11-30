Энергетика любовных прикосновений в картинах Фриды Кастелли

Италия — страна любви, страсти, романтики и родина художницы Фриды Кастелли. Ее красноречивые работы вызвали бурю эмоций в сети, среди которых есть и негодование пуритан, и одобрение ценителей постмодерного искусства.
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