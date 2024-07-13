Два пенсионера серьёзно пострадали в ДТП на трассе к Чёрному морю

Два пенсионера серьёзно пострадали в ДТП на трассе к Чёрному морюСотрудникам МЧС сегодня, 13 июля, пришлось эвакуировать застрявших пенсионеров из разбитого автомобиля на дороге, ведущей к Черноморскому побережью.