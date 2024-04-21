Гений про злодейства А что это такое случилось, что концерты Манижи начали отменять? И в России, и В Белоруссии, и даже в Казахстане! Это из-за ее моноброви, я уверена.
Нужна ли нам Манижа?
Комментарии
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ВераВерная
А эту гюльчатай ещё кто-то на корпоративы приглашает? Ну если только строительные фирмы, курируемые Хуснуллиным))) закрыть ей источники заработка, и пусть свою национальную культуру едет поднимать, довыступалась тут уже!
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12 час.
ГН
Галина Назарова
Не слышал НИ ОДНОЙ ЕЕ ПЕСНИ.....что она сеть, что ее нет лично мне поХ.....Но конечно же будет лучше, если эта манТдавошка уедет к себе в аул на родинА
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12 час.
lady lyudmila
А зачем столько фото выложили ? Один раз и хватит. Много чести.
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7 час.
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