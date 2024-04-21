Нужна ли нам Манижа?

А эту гюльчатай ещё кто-то на корпоративы приглашает? Ну если только строительные фирмы, курируемые Хуснуллиным))) закрыть ей источники заработка, и пусть свою национальную культуру едет поднимать, довыступалась тут уже!

ГН

Галина Назарова

Не слышал НИ ОДНОЙ ЕЕ ПЕСНИ.....что она сеть, что ее нет лично мне поХ.....Но конечно же будет лучше, если эта манТдавошка уедет к себе в аул на родинА