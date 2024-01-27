Из Савлов в Павлы: подземный христианский храм в Дамаске

Когда-то давным-давно в Иерусалиме жил человек по имени Савл. И знаменит он был тем, что люто ненавидел первых христиан, которых в те годы евреи считали вероотступниками, и поэтому жестоко истязали и часто забивали насмерть.
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