«Ельцин-центр» вместо закрытия хотят расширить на Москву

Этого типа маловато будет. Тут еще чьи-то уши торчат. Выходит, наш Мустафа не только дороги строит, но и нас по госдеповским рекомендациям выстроить хочет.

Natalija Osminina

Дальше в этой статье: "Законопроект, который фактически предусматривает закрытие «Ельцин центра», внес коммунист Владимир Исаков. По его замыслу, президентские центры должны быть только у тех экс-президентов, кто занимал свой пост после 2000 года. Правительство РФ отказалось поддерживать эту инициативу, а профильный комитет по культуре рекомендовал отклонить законопроект. А в июне свои мастер-классы для детей в «Ельцин-центре» провела соавтор клипа про смерть русских солдат одиозной Pussy Riot художница Алиса Горшенина. В клипе участники группы пляшут вокруг тела русского солдата и кричат: «Мы вас не простим и растопчем останки!». - Вообще-то давно пора снимать мораторий со смертной казни.