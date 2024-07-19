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«Ельцин-центр» вместо закрытия хотят расширить на Москву

«Ельцин-центр» вместо закрытия хотят расширить на Москву

Зловонное гнездо хотят размножить, и первое яичко предназначается столице. В Москве, в объекте культурного наследия России – усадьбе Долгоруковых-Бобринских – власти намерены открыть филиал Ельцин-центра.

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Комментарии
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Е Пронина
когда этот беспредел закончиться? анафеме предать ельцина горбачева и его сподвижников))
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19 час.
А
Александр
Этого типа маловато будет. Тут еще чьи-то уши торчат. Выходит, наш Мустафа не только дороги строит, но и нас по госдеповским рекомендациям выстроить хочет.
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18 час.
Natalija Osminina
Дальше в этой статье: &quot;Законопроект, который фактически предусматривает закрытие «Ельцин центра», внес коммунист Владимир Исаков. По его замыслу, президентские центры должны быть только у тех экс-президентов, кто занимал свой пост после 2000 года. Правительство РФ отказалось поддерживать эту инициативу, а профильный комитет по культуре рекомендовал отклонить законопроект.  А в июне свои мастер-классы для детей в «Ельцин-центре» провела соавтор клипа про смерть русских солдат  одиозной Pussy Riot художница Алиса Горшенина. В клипе участники группы пляшут вокруг тела русского солдата и кричат: «Мы вас не простим и растопчем останки!». - Вообще-то давно пора снимать мораторий со смертной казни.
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18 час.

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