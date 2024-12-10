Политбюро ЦК КПК провело заседание по экономической работе на 2025 год, улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией

Пекин, 9 декабря /Синьхуа/ -- Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ в понедельник провело заседание для анализа и изучения экономической работы, намеченной на 2025 год, а также для планирования работы по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией.