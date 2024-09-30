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Царьград

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"Очень большие потери" - "Поздравляю старший руководящий состав": К чему приведёт арест "Белого"? С фронта раздалось громкое обращение

"Очень большие потери" - "Поздравляю старший руководящий состав": К чему приведёт арест "Белого"? С фронта раздалось громкое обращение

После ареста командира с позывным "Белый", с фронта раздалось громкое обращение – его бойцы прямо говорят, от чего он их спас и к чему всё рискует прийти: "Очень большие потери".

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Комментарии
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Константин Самарин
Вопрос, кому было выгодно отправлять под арест &quot;Белого&quot;, и за какие коврыжки. Пятая Колонна в России работает эффективно.
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9 час.

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