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Власти Кемерова показали строительство продолжения улицы Соборной с высоты птичьего полета

Власти Кемерова показали строительство продолжения улицы Соборной с высоты птичьего полета

После завершения работ дорога напрямую свяжет центр города и микрорайон ФПК.Глава Кемерова Дмитрий Анисимов показал, как идет строительство продолжения улицы Соборной, которая свяжет микрорайон ФПК с центром города.

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