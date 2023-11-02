Власти Кемерова показали строительство продолжения улицы Соборной с высоты птичьего полета

После завершения работ дорога напрямую свяжет центр города и микрорайон ФПК.Глава Кемерова Дмитрий Анисимов показал, как идет строительство продолжения улицы Соборной, которая свяжет микрорайон ФПК с центром города.
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