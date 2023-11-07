Nike подала в суд на New Balance и Skechers за воровство ее технологии

Американская компания Nike, производящая спортивную одежду, подала в суд на бренды New Balance и Skechers, которые обвинила в нарушении прав интеллектуальной собственности на запатентованную технологию производства верхней части кроссовок.
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