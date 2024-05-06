США и Израиль обсудили переговоры с ХАМАС

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с министром обороны Израиля Йоавом Галантом обсудил переговоры по освобождению заложников и обстановку в южной части сектора Газа, сообщает Интерфакс.
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