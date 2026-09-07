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Чилийская криптоплатформа Orionx закрывается после исчезновения $7 млн клиентских средств

Чилийская криптоплатформа Orionx закрывается после исчезновения $7 млн клиентских средств

Чилийская криптовалютная платформа Orionx объявила о начале окончательного закрытия бизнеса после того, как судебно-финансовая проверка выявила серьезную недостачу цифровых активов клиентов.

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