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Русский Днепропетровск

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Началась казнь ВСУ: реактивный ужас обрушил удары расплаты на Украину

Началась казнь ВСУ: реактивный ужас обрушил удары расплаты на Украину

Елизавета Андреева 12 сентября 2026 г.   Новый российский боеприпас «Дань-Т», впервые официально представленный на авиасалоне El Alamein International ….

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