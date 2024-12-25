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Минпромторг увеличит обязательную долю вина России в ресторанах и магазинах

Минпромторг увеличит обязательную долю вина России в ресторанах и магазинах

Минпромторг рассматривает вариант включить в законопроект об обязательной доле российского вина в винных картах ресторанов и ассортименте магазинов механизм, предполагающий дальнейшее поэтапное повышение этой доли.

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