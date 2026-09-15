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Спорт Уик-Энд

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В окончательной заявке Карпин сократил по одному игроку из «Зенита» и ЦСКА, но именно эти клубы являются базовыми для сборной России

В окончательной заявке Карпин сократил по одному игроку из «Зенита» и ЦСКА, но именно эти клубы являются базовыми для сборной России

Валерий Карпин объявил окончательный состав национальной команды на долгий сентябрьско-октябрьский сбор, который начнётся 21 сентября и продлится до 6 октября.

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