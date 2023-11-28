Территория Героев...(116)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр.
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