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  • Владимир Негода
    этот гадюшник начался еще с иуды росселя , который хотел Нашу страну попилить на кусочки , на отдельные княжества ,,,...Это нормально?
  • Жанна Чешева (Баранова)
    А можно попробовать перечитать. Возможно, не в тот возраст попали. У меня такое было с "Поднятой целиной", когда попа...Огонь, вода и мед...
  • владимир рябченко
    ПыСы. "войну и мир" так и не дочитал до конца... Видимо не мой форматОгонь, вода и мед...

Территория Героев...(116)

Территория Героев...(116)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр.

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