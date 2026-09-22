Эксперты назвали запреты на 23 сентября: советы на каждый день

23 сентября — день, полный запретов. Не рубите рябину, не выносите мусор после заката и не начинайте новых дел.
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