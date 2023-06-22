Pagani празднует 25-летие

Свой юбилей итальянский производитель гиперкаров Pagani отметил выставкой из 25 автомобилей. Непоколебимое стремление Горацию Пагани создавать гиперкары привело его компанию к достижению 25-летнего юбилея, ознаменовав дебют ее первой модели Zonda.