Клаксон

28 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана
    Заголовок поправьте, пожалуйста!Упрощенная Lada G...
  • Иван Захава
    " ... неясно, является ли это рычагом подвески или просто продолжением рамы ... " Chevrolet Silverado внедорожник о р...Chevrolet Silvera...
  • Леонид Ла Рошель
    Хороший понт дороже денег. А в общем, можно сказать повезло, такие машины, чаще всего, бьются один раз.Ferrari 488 GTB р...

Pagani празднует 25-летие

Pagani празднует 25-летие

Свой юбилей итальянский производитель гиперкаров Pagani отметил выставкой из 25 автомобилей. Непоколебимое стремление Горацию Пагани создавать гиперкары привело его компанию к достижению 25-летнего юбилея, ознаменовав дебют ее первой модели Zonda.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх