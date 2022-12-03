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Как сохранить свет в темноте: история юриста, который до потери зрения был успешным фотографом | ТСН24

Как сохранить свет в темноте: история юриста, который до потери зрения был успешным фотографом | ТСН24

3 декабря отмечается День юриста. В распоряжении Тульской службы новостей оказались фотографии, которые были сделаны больше почти 20 лет назад талантливым фотографом Сергеем Сорокиным, который старался фотографировать все, что казалось интересным.

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