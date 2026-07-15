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Царьград

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Посетительницы ТЦ «Рассвет» в Ногинске обнаружили камеру в женском туалете

Посетительницы ТЦ «Рассвет» в Ногинске обнаружили камеру в женском туалете

В подмосковном ТЦ ответили на претензии об установке видеокамеры в женской уборной.В подмосковном Ногинске посетительницы популярного торгово-развлекательного центра «Рассвет» обнаружили, что в женской уборной на первом этаже установили камеру видеонаблюдения.

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