Посетительницы ТЦ «Рассвет» в Ногинске обнаружили камеру в женском туалете

В подмосковном ТЦ ответили на претензии об установке видеокамеры в женской уборной.В подмосковном Ногинске посетительницы популярного торгово-развлекательного центра «Рассвет» обнаружили, что в женской уборной на первом этаже установили камеру видеонаблюдения.