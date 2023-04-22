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Пушков назвал трансгендерным хайпом «дефиле» канадских политиков в туфлях

Пушков назвал трансгендерным хайпом «дефиле» канадских политиков в туфлях

Канадские политики устроили информационный шум, но не акцию в защиту женщин. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

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