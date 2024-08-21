Белый дом не дал комментарий о передаче дальнобойных ракет Украине

В Совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать информацию СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность поставок крылатых ракет большой дальности для Киева.
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