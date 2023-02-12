Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

«Индиана» отчислила Сержа Ибаку

Серж Ибака официально стал свободным агентом. «Индиана» объявила о расставании с 33-летним игроком. «Пэйсерс» приобрели Ибаку у «Милуоки» в результате крупного обмена перед дедлайном.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх