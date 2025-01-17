Сенатор Пушков: у Трампа нет опасной русофобии, характерной для демократов США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что у избранного президента США Дональда Трампа нет "опасной русофобии", характерной для администрации демократов, и он относится к России как к важному фактору в мировой системе.
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