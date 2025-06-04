В «ТГК-11» еще не выяснили причины вчерашнего «инцидента», когда в разных районах города на секунду или на более продолжительное время погас свет и была видна яркая вспышка предположительно в районе ТЭЦ-5.
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В «ТГК-11» еще не выяснили причины вчерашнего «инцидента», когда в разных районах города на секунду или на более продолжительное время погас свет и была видна яркая вспышка предположительно в районе ТЭЦ-5.