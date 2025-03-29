1. Анархист Михаил Бакунин – романтический кумир последующих русских революционеров – бежал из сибирской ссылки через Японию и США в Лондон, где стал сообщником Александра Герцена, крупнейшего иноагента-релоканта того времени.
Бакунин, Фрунзе и невозвращенец Ломоносов
Комментарии
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Александр Рожков
Дык они только что-то ляпнули, не подумавши. Словами бросались. А вы, либералы, свергли царя. Вы, антисоветчики, прикинувшись коммунистами, разрушили СССР... Вы - настоящие рэвольюционэры!!!
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