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Эксперт Спеценко: пластиковые разделочные доски необходимо менять раз в год

Эксперт Спеценко: пластиковые разделочные доски необходимо менять раз в год

Разделочная доска — один из самых недооценённых источников инфекций на кухне. Главной причиной этого является перекрёстное загрязнение.

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