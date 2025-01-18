Депутат Швыткин: Украина атаками по России пытается показать свою силу Трампу

Pампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что попытка ВСУ нанести удар при помощи более 40 беспилотников по территории России является террористическим актом, призванным показать избранному президенту США Дональду Трампу якобы силу украинских боевиков Об этом он сказал в интервью «Ленте.