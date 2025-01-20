Силы ПВО уничтожили четыре снаряда HIMARS и 14 дронов ВСУ над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 января пресекли попытки армии Украины атаковать Брянскую область с применением реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотников.
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