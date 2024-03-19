Парижский вьюн. Почему президент Франции так часто противоречит сам себе

Мир увлеченно следит за тем, как резко меняется настроение президента Франции. Он то ястреб, готовый возглавить поход на Восток, то миротворец, призывающий к переговорам, то сторонник санкций для российских спортсменов, то борец за равноправие всех и каждого.
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