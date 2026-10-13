Последствия масштабной атаки БПЛА: под ударом оказались более десяти регионов России

За ночь средства ПВО уничтожили 604 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Дроны перехватывали над Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской и Смоленской областями, Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, а также над Азовским морем.
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