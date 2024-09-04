При судорожных приступах в результате падения или удара о твердые предметы могут возникать травмы различной степени тяжести.
Что такое эпилепсия, и почему ее стоит бояться не только взрослым
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ВА
Владимир Акулов
Видел много случаев , когда нормальные мужики становились эпилептиками от водки... У них судорожные припадки начались именно от водки... Говорю одному такому товарищу : - У тебя эпилепсия от водки ! А он отвечает : - Напротив , мне надо в день выпивать 400 гр водки , чтобы не было припадков... -Если насыпать песка в мотор твоей машины ? Что будет ? - спрашиваю...Ведь мотор заклинит от песка... Так и водка действует на мозги , как песок на подшипники мотора ! -Нет , - спорит эпилептик ! - Водка проясняет сознание ! И жену свою этот эпилептик уже споил...Ведь жена поддерживает мужа в *лечении* эпилепсии водкой ... Уже с работы этого парня уволили.
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